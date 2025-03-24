شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 23.. كبير المطاريد يوصى حكيم باشا على ابنته صفا والان مع تفاصيل الخبر

قام الجارحي كبير المطاريد "حمدي هيكل" بتوصية حكيم باشا "مصطفى شعبان على نفسه، وأن يأخذ الحذر من كل من حوله، وذلك خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، كما قام بتوصيته على ابنته صفا "هاجر الشرنوبي"، مما أثار قلق حكيم، فلأول مرة يقوم جارحي بتوصيته بهذه الطريقة، وقام جارحي بالحديث في أذن حكيم وكأنه يفصح له عن سر جعل ملامحه تتغير.

كشفت الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب حكيم إلى مقبرة الآثار، وكان يترصد له ابن عمه بخيت كبير الإرهابيين، وبعدما دخل إلى المقبرة أخرج من الآثار زئبق أحمر وكشف لهم أنه يضع تلك الزجاجة لحمايتهم إذا وقعوا في يد أحد أو تم تهريبهم خارج البلاد.

كشفت الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث لمعت فكرة قتل بن حكيم "مصطفى شعبان" في عين برنسة" سهر الصايغ" واجتمع بإخوته لتقترحها عليهم، واتفقوا على أن قتل الرضيع سيكسر حكيم ومن الممكن حينها أن يستطيعوا أخذ ميراثهم، ووافق الجميع على الفكرة بعدما أقنعتهم برنسة وكذلك زوجة سليم، واتفقوا على أن القتل سيكون عن طريق ثعبان سيطلقونه في حجرته حتى يقوم بعضه، كما رأت لومة في منامها بالضبط.

استيقظت لومة "يارا القاسم" خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، على كابوس مفزع، حيث رأت في منامها أبناء عم حكيم، يدخلون حجرة صفا "هاجر الشرنوبي" بعدما خرجت لتجهيز مشروب لابن حكيم، ووضع بجواره ثعبان، ليقوم بقتله، وعندما شاهدتهم لومة بدأت في الصراخ لكن قام سليم" منذر رياحنة" بقتلها.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025