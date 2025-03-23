نجاة عيسى الوزان من الموت والحاجة شديدة تسعى لإتمام زواج نجلها.. أحداث الحلقة 22 من العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:19 صباحاً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الـ22 من مسلسل "العتاولة 2" والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، زينة.
إلا أن "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة تطلب من "نصار" الانفصال عن "عدولة" حتى توافق على العودة إليه إلا أنه يرفض خوفاً على شقيقه "خضر".
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وعلى جانب آخر ذهب "نصار" إلى منزل والدة "حنة" ليجدها تبكي وتخبره بأن شقيقه "نصار" تعدى عليها بالضرب ليأخذ الشيك الذي تُهدد به "عدولة"، ويذهب "نصار" إلى منزل "عدولة" ليجد شقيقه "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي يجلس معها ويخبره بأنه كان لابد وأن يفعل ذلك ليتفاجأ بأن الشيك الذي أخذه من "حنة" مزيف.
وانتهت أحداث الحلقة 22 من مسلسل العتاولة 2 بدخول الحاجة "شديدة" إلى منزل العتاولة بصحبة نجلها "يوسف" للحديث عن خطتها، ولكن "قطة" تسمع ما يتحدثون فيه ويكتشف أمرها بسبب رنين هاتفها المحمول.
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نجاة "عيسى الوزان" من الموت و "حنة" تطلب من "نصار" الانفصال عن "عدولة"بدأت الحلقة 22 من مسلسل "العتاولة 2" باستئناف أحداث حلقة الأمس، حيث تم إنقاذ "عيسى الوزان" من الموت والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة، ودخل إلى منزل العتاولة بصحبة "خضر ونصار"، وتظهر حنة خلال اجتماعهم لتُخبرهم بأن ابنتها ستُغادر المستشفى ويُخبرها "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأنه قد ردها إلى عصمته.
إلا أن "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة تطلب من "نصار" الانفصال عن "عدولة" حتى توافق على العودة إليه إلا أنه يرفض خوفاً على شقيقه "خضر".
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"خضر" يعتدي على "حنة" ليأخذ الشيك الخاص بـ"عدولة"
كما شهدت الحلقة 22 من مسلسل "العتاولة 2" تصاعداً في الأحداث، حيث تسعى الحاجة "شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده لإتمام زواج نجلها "يوسف" من "شادية" شقيقة العتاولة.وظهرت الحاجة "شديدة" وهي تدخل إلى حارة العتاولة عقب اتفاقها على موعد الزواج، بأجواء احتفالية مع أثاث منزل "شادية" الجديد والجميع يرقص باستثناء "شادية" التي كانت تبكي لعلمها بأمر خطة الحاجة "شديدة".
وعلى جانب آخر ذهب "نصار" إلى منزل والدة "حنة" ليجدها تبكي وتخبره بأن شقيقه "نصار" تعدى عليها بالضرب ليأخذ الشيك الذي تُهدد به "عدولة"، ويذهب "نصار" إلى منزل "عدولة" ليجد شقيقه "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي يجلس معها ويخبره بأنه كان لابد وأن يفعل ذلك ليتفاجأ بأن الشيك الذي أخذه من "حنة" مزيف.
وانتهت أحداث الحلقة 22 من مسلسل العتاولة 2 بدخول الحاجة "شديدة" إلى منزل العتاولة بصحبة نجلها "يوسف" للحديث عن خطتها، ولكن "قطة" تسمع ما يتحدثون فيه ويكتشف أمرها بسبب رنين هاتفها المحمول.
يمكنك قراءة.. نسرين أمين تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل مشاركتها في العتاولة 2 وحكاية شخصية عدولة
تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».