نجاة عيسى الوزان من الموت والحاجة شديدة تسعى لإتمام زواج نجلها.. أحداث الحلقة 22 من العتاولة 2

نجاة "عيسى الوزان" من الموت و "حنة" تطلب من "نصار" الانفصال عن "عدولة"

"خضر" يعتدي على "حنة" ليأخذ الشيك الخاص بـ"عدولة"

كما شهدت الحلقة 22 من مسلسل "العتاولة 2" تصاعداً في الأحداث، حيث تسعى الحاجة "شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده لإتمام زواج نجلها "يوسف" من "شادية" شقيقة العتاولة.

تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"