فيلم نجوم الساحل ينضم لقائمة أفلام عيد الفطر 2025

تصنيف عمري لـ"نجوم الساحل"

أبطال وصُنّاع الفيلم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:19 صباحاً - كشفت الشركة المنتجة لـ"" بطولة الثنائي، عن طرح الفيلم، ضمن موسم، والذي سينطلق عقب أيام قليلة، ويُعد واحداً من أهم المواسم السينمائية على مدار العام كله.وطرحت الشركة المنتجة، البوستر الرسمي لـ""، قبل قليل، والذي جمع غالبية أبطال العمل، وهم يقفون أمام أحد الشواطئ، ويرتدون ملابس تُناسب أجواء الساحل، فيما حصل العمل على تصنيف عمري +12 من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية."نجوم الساحل"، هو عمل اجتماعي لايت يمزج بين الدراما والكوميديا، وبطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.

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أفلام عيد الفطر 2025

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ويُعد "نجوم الساحل" هو الفيلم الثالث الذي حجز مكانه مبكراً ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث سبق وجرى الإعلان عن مشاركة فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع، أوس أوس، سارة الشامي، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صوفيا، وعدد آخر من الممثلات الشابات، وكذلك ضيوف الشرف، مثل أحمد حاتم، وعصام الحضري، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.الفيلم الثاني الذي حجز مكانه في الموسم المرتقب، هو "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، الفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، ويجسد عصام عمر خلال الأحداث دور شاب يعمل في شركة شحن خلال الأحداث، فيما يظهر طه دسوقي بشخصية Gamer.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»