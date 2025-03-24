شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. فيلكس تألق مع الأهلي ولم يستمتع بتجربة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.



على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم، وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.



حكاية اليوم عن الغاني أحمد فيلكس، نجم الأهلي والزمالك السابق، الذي انضم للقلعة الحمراء في سن 18 عاما وتألق بالقميص الأحمر لمدة 5 مواسم قبل أن يخرج للاحتراف في اليونان، ويعود منها لارتداء قميص الزمالك الغريم التقليدي للأهلي.

وعن كواليس انتقاله إلى الزمالك بعد صناعة تاريخ مشرف مع الأهلي قال، "عندما انتقلت للزمالك كان هدفي تجديد تاريخي الكروي في مصر، ولكن هذا لم يحدث، وذكرياتي في الأهلي كانت رائعة عكس الزمالك، فالأمور فى الزمالك كانت صعبة ولم أكن مستمتعًا في فترتى الثانية بمصر".

الغاني أحمد فيليكس ابواجي أحد اللاعبين الأفارقة الذين تألقوا في الملاعب المصرية منذ أن اشتراه الأهلي من نادي يونج ستارز الغاني وعمره 18 عاما، وتألق في صفوفه لمدة خمسة مواسم وساهم في حصد العديد من البطولات حتى انتقل لنادي اولمبياكوس اليوناني، وبعد سنوات عاد وانضم للزمالك لكنه لم يظهر بنفس البريق الذي كان عليه مع الأهلي.