شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف خسارة بتروجت ويبدأ غدا الاستعداد لسيراميكا بنصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بنادي الزمالك غداً استعداداته للقاء سيراميكا الذي سيقام ضمن فعاليات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين اليوم، الاثنين، عقب الانتهاء من مباراة بتروجت في كأس عاصمة مصر.



وكان الزمالك قد خسر أمام بتروجت 2-1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقدم بتروجت بهدف لتوفيق محمد ثم تعادل ناصر ماهر للزمالك، ولكن فى الوقت الضائع أحرز أحمد فاروق هدف الفوز لبتروجت.

وكان الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، عقب خوض مباراة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الزمالك تدريباته عصر غد، الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في بطولة كأس مصر حيث يضع الجهاز الفني خطة الاعداد للقاء المهم.

اتحاد الكرة حدد التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل موعدا لخوض الزمالك لقاء سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، على أن يلتقي الفائز في نهائي البطولة مع الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي التي ستقام في نفس الموعد.