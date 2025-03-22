خلال تعاملات اليوم بصنعاء وعدن...الريال اليمني يسجل سعر صرف جديد"آخر تحديث"

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن لليوم الجمعة 21/03/2025 • أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار : • صنعاء شراء = 535 ريال بيع = 537 ريال • عدن

شراء = 2358 ريال بيع = 2375 ريال صنعاء شراء = 139.80 ريال بيع = 140.20 ريال #عدن شراء = 619 ريال بيع = 621 ريال • ملاحظة : أسعار الصرف غير ثابتة

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