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خلال تعاملات اليوم بصنعاء وعدن...الريال اليمني يسجل سعر صرف جديد"آخر تحديث"

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن لليوم الجمعة 21/03/2025 

• أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار : 

• صنعاء

شراء = 535 ريال  

بيع = 537 ريال 

• عدن


شراء = 2358 ريال     

بيع = 2375 ريال      

صنعاء

شراء = 139.80 ريال

بيع = 140.20 ريال

#عدن

شراء = 619 ريال      

بيع = 621 ريال

• ملاحظة : أسعار الصرف غير ثابتة     

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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