شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الطيران الأمريكي يوجّه الآن أخطر ضربة للحوثيين. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ستهدف الطيران ميناء الحديدة

واشار مواطنون الى ان غارة استهدفت ميناء الصليف بالحديدة

ياتي ذلك فيما استهدف الطيران الحديدة ومواقع الحوثيين بمارب



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