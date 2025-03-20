شكرا لقرائتكم خبر عن تظهر عند المشي- 5 أعراض لارتفاع الكوليسترول احذرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع الكوليسترول من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن الاستدلال على المعاناة منه عن طريق أعراض تظهر في القدمين عند المشي.

نستعرض في التقرير التالي، أعراض الكوليسترول عند المشي، وفقًا لموقع "Times of india".

أعراض الكوليسترول عند المشي

1- العرج المتقطععبارة عن ألم أو تشنج عضلي في الساقين، يزداد عند ممارسة الرياضة ويختفي بعد الخلود للراحة. عادةً ما يشير إلى الإصابة بمرض الشريان المحيطي الذي ينتج عن ارتفاع الكوليسترول.

2- ألم الفخذمع تراكم الكوليسترول في الشرايين، يقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى الشعور بألم حاد في الفخذين أو الأرداف، خاصةً أثناء المشي أو صعود الدرج.قد يهمك: أعراض ارتفاع الكوليسترول على العين

3- السقوط المتكرريدل السقوط المتكرر أثناء المشي على ارتفاع الكوليسترول، لأنه يتسبب في ضعف العضلات الموجودة في الأطراف السفلية، نتيجة لنقص تدفق الدم المؤكسج إلى الساقين.

4- برودة القدميننقص تدفق الدم والأكسجين إلى الأطراف السفلية بسبب ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى الشعور ببرودة في إحدى الساقين أو القدمين، خاصةً أثناء المشي أو بعده.

5- تنميل القدمينيؤدي ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية إلى الشعور بتنميل في أصابع القدمين، خاصةً عند ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي، ويرجع السبب إلى نقص تدفق الدم إلى الأعصاب.