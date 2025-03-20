السعودية | زيادة عدد رحلات قطار الحرمين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بالتزامن مع العشر الأواخر من رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشهد محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة جهودًا كبيرة بالتزامن مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث تمت زيادة أعداد بوابات المحطة من 8 إلى 24 بوابة، إلى جانب تخصيص صالتين إضافيتين لاستقبال وتوديع المسافرين، مما يُسهم في تحسين تجربة الركاب وتسهيل حركتهم، بالإضافة إلى توفير خدمات نقل مجانية بين المحطة والمسجد النبوي، تسهيلًا على كبار السن وذوي الإعاقة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة التنقل وتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” أعلنت مطلع شهر رمضان خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع، التي تشمل أكثر من 1.6 مليون مقعد موزعة على أكثر من 3400 رحلة، مع زيادة عدد الرحلات اليومية إلى 130 رحلة خلال العشر الأواخر، لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزوار، مما يعزز من سهولة التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، خاصةً مع الإقبال الكبير الذي يشهده القطار خلال هذا الشهر.

ويُعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، ومن أضخم مشاريع النقل في الشرق الأوسط، وتصل سرعته إلى 300 كم/ساعة، مما يجعله الخيار الأمثل للتنقل بين المدينتين المقدستين خلال وقت قياسي يُقارب الساعتين، ويمتد القطار على مسافة 453 كيلومترًا عبر خط حديدي مزدوج، متصل بمحطات في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويتكون كل قطار من 13 عربة، بطاقة استيعابية تصل إلى 417 راكبًا موزعين على درجتيّ الأعمال والدرجة الاقتصادية، ويعتمد أنظمة إشارات واتصالات متطورة تضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

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