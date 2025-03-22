شكرا لقرائتكم خبر عن 350 مستفيدًا من مأدبة "الشؤون الإسلامية" لتفطير الصائمين بالهند والان نبدء بالتفاصيل

جهود السعودية في تفطير الصائمين

خدمة ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بنيودلهي, مأدبة لتفطير الصائمين.ويأتي ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمعية أهل الحديث، استفاد منها قرابة 350 مستفيدًا.وأشاد رئيس جمعية أهل الحديث الدكتور عبداللطيف الكندي بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار.وأشاد "الكندي" بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية.من جهة أخرى أجمع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين على أن ما قدمته المملكة لهم، يعكس أصالتها، ويعزز مكانتها، باعتبارها دولة حامية للإسلام والمسلمين، لا تدخر جهدًا لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يحتاجون له من خدمات نوعية على مدار العام.ولم ينس ضيوف البرنامج الإشادة بتطور المملكة وازدهارها، وما تنعم به من نعم كثيرة ومتعددة، متفقين على أن أكبر نعم لدى المملكة، هي نعمة الأمن والأمان والاستقرار، التي تعزز من مشاعر زوار الحرمين الشريفين.