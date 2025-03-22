شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات وزارة التربية والتعليم.. مستمرة طوال الفصل الدراسى الثاني والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع الوزارة الرسمى، موضحة أن التقييمات مستمرة طوال الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر مايو المقبل، لافتة إلى أن التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية والمنزلية مهمة فى نظام التقييمات، لافتة إلى إن إجمالى الدرجات المخصصة التقييمات واختبارات الشهر 70%، و30% لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة لمعرفة التقييمات الخاصة بالترم الثانى الصفية والمنزلية عبر هذا الرابط

وتعقد التقييمات للطلاب خلال اليوم الدراسى بمعرفة معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما وجهت المديريات التعليمية المدارس بأن تكون تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع الطلاب المستهدفين لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للفصل الدراسي الثانى، لمعرفة نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها، موضحة أن التقييمات تساعد الطلاب على معرفة مستواهم المرتبط بجزئيات المنهج الدراسى.

ووفقا لتوزيع درجات الطلاب فإن هناك 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان أخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي، من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.



