شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى: أحكمنا السيطرة على رئاسة جهاز المخابرات العامة فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش السودانى إننا أحكمنا السيطرة على رئاسة جهاز المخابرات العامة فى العاصمة الخرطوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبد الله، أعلن أمس عن تحرير مناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري من سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

وقال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة: "في ملحمة بطولية خالدة، توجت قواتنا نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية) والوزارات".