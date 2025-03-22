شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد حدائق تلال الفسطاط ومثلث ماسبيرو وحديقة الأزبكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بجولة تفقدية بحدائق تلال الفسطاط، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وحديقة الأزبكية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتابع وزير الإسكان في جولته عناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ومشروع مثلث ماسبيرو، وحديقة الأزبكية.