السعودية | في ليلة وقفة الجود.. توقيع اتفاقيات دعم لحملة “جود الخليج 365 2” بأكثر من 41 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

في ليلة وقفة الجود التي عُقدت أمس، شهدت منصة “جود الإسكان” توقيع عدد من اتفاقيات الدعم والتبرعات، بإجمالي يتجاوز 41,676,500 ريال، ضمن حملة جود الخليج 365 بهدف دعم الأسر المستحقة وتوفير المسكن الملائم لهم.

وشملت الاتفاقيات والتبرعات، مساهمة الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بمبلغ 15 مليون ريال، والبنك العربي الوطني بمبلغ 10 ملايين ريال، إضافة إلى دعم مالي من أوقاف صالح الراجحي بقيمة 3 ملايين ريال، ومن شركة الصالحية بقيمة 1.5 مليون ريال، وشركة مكيون مطورون عمرانيون بمبلغ مليون ريال، وشركة لدن للاستثمار بمبلغ 600 ألف ريال، وشركة إعادة التمويل بقيمة 500 ألف ريال.

كما تضمنت التبرعات دعمًا عينيًا من شركة تلال العقارية بقيمة 2 مليون ريال عبارة عن 3 وحدات سكنية، ومن شركة مايا للتطوير العقاري بقيمة 454,500 ريال على شكل شقة سكنية، ومن شركة محمد عبدالعزيز الحبيب بقيمة 622 ألف ريال عبارة عن فيلا سكنية، إلى جانب تبرعات مالية من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأبنائه بمبلغ 4 ملايين ريال، وشركة راشد الراشد بمبلغ 3 ملايين ريال.

وبهذه المناسبة، أعرب الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، عبدالعزيز الكريديس، عن شكره وتقديره لجميع الجهات المساهمة في دعم حملة “جود الخليج 365” بنسختها الثانية.

وأكد أن هذه المبادرات تعكس التكاتف المجتمعي وروح العطاء التي يتميز بها المجتمع السعودي، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار السكني للأسر المستفيدة.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات؛ بهدف تلبية احتياجات المستفيدين السكنية، مبينًا أن هذه الاتفاقيات والتبرعات ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الإسكان التنموي.

تُعَدُّ منصة “جود الإسكان” إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”؛ وتهدف إلى إشراك المجتمع بكافة فئاته في دعم وتمكين الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن الملائم، وذلك من خلال تقديم المساهمات عبر منصة إلكترونية تتسم بالشفافية والمصداقية.

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