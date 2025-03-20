السعودية | حملة “جود الخليج 365 2” تتجاوز 1.4 مليار ريال في إنجاز يعكس روح العطاء والتلاحم في المجتمع السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تجاوزت حملة “جود الخليج 365 2” إجمالي التبرعات والاتفاقيات حاجز 1.4 مليار ريال، مما يؤكد حجم التفاعل الكبير مع المبادرة الهادفة إلى توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

وحظيت الحملة بدعم سخي من القيادة الرشيدة، حيث قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تبرعًا بقيمة 100 مليون ريال، وقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تبرعًا بقيمة 50 مليون ريال، في تأكيد لحرص القيادة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسر وتحقيق الاستقرار السكني لـ 8690 أسرة.

وأعرب معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سكن، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني، مشيرًا إلى أن وصول حملة “جود الخليج 365” إلى 1.4 مليار ريال يعكس التلاحم العميق بين القيادة والمجتمع، وحرص الجميع على دعم العمل التنموي المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأسر وتعزيز جودة الحياة والاستقرار السكني.

من جانبه أكد الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، عبدالعزيز الكريديس، أن هذا الإنجاز يعكس قوة العطاء المجتمعي ومدى وعي المجتمع بأهمية الإسهام في تحسين جودة حياة الأسر المستحقة، موضحًا أن الحملة تجسد التزام مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني بتعزيز العمل الخيري والإسكاني، ومؤكدًا استمرار مؤسسة “سكن” في تعزيز الشراكات لضمان استدامة هذه المبادرات وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تمكين الأسر المستحقة للسكن وتحسين جودة حياتها.

وأضاف أن هذا النجاح يعكس الدور المحوري الذي تؤديه منصة “ود الإسكان”، إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الهادفة إلى إشراك المجتمع بجميع فئاته في دعم وتمكين الأسر المستحقة من الحصول على المسكن الملائم، من خلال تقديم المساهمات عبر منصة إلكترونية تتسم بالشفافية والمصداقية، مما يعزز التكافل الاجتماعي ويعكس القيم الإنسانية الراسخة في المجتمع السعودي

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