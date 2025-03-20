ارتفاع أسعار الذهب إلى 3052.92 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد وصول أخبار من البنك المركزي الأمريكي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3052.92 دولارًا للأوقية (الأونصة), فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.7 % مسجلة 3061.00 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 33.84 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % ليصل إلى 996.80 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1 % ليسجل 959.65 دولارًا.

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