الكالسيوم.. درعٌ واقٍ ضد السرطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت دراسات طبية حديثة من مخاطر نقص الكالسيوم في الجسم، مشيرة إلى أن هذا العنصر الأساسي لا يقتصر دوره على صحة العظام فقط، بل يمتد ليؤثر على مقاومة الجسم للأمراض، بما فيها السرطان.

فوفقًا للخبراء، فإن المستويات الكافية من الكالسيوم تلعب دوراً مهماً في تنظيم نمو الخلايا ومنع الطفرات التي قد تؤدي إلى تكوّن الخلايا السرطانية، خصوصاً في الجهاز الهضمي. كما تشير الأبحاث إلى أن نقصه قد يزيد من احتمالات الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم؛ نتيجة اختلال التوازن الخلوي وتأثيره على عملية انقسام الخلايا.

التوصيات الطبية، تؤكد ضرورة الحصول على الكالسيوم من مصادره الطبيعية مثل الألبان والخضراوات الورقية، مع التحذير من الإفراط في تناوله عبر المكملات، لما قد يسببه من مشكلات صحية أخرى. لذا فإن الحفاظ على توازن مستويات الكالسيوم في الجسم ليس مجرد مسألة تتعلق بصحة العظام، بل قد يكون أحد مفاتيح الوقاية من أمراض خطيرة تهدد الحياة.

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