شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة ضرورية لا تهملها.. تناولها ليلا يوفر الترطيب أثناء الصيام والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة عنصر أساسي خلال شهر رمضان يجب عدم التخلي عنه أبدا أو إهماله، لأنها توفر الترطيب المناسب للجسم وتحميه من الجفاف، فضلا عن أنها تعزز مصادر الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم جيدا.

الفواكه المثالية للصيام

وفقا لتقرير نشر في موقع اون ماي هيلث الطبي، فإنه هناك مجموعة من أنواع الفاكهة التي يجب ألا تغفلها خلال الشهر الفضيل، سواء تناولتها في هيئتها كثمرة أو على شكل مشروب:

البرتقال

الغني والصحي بفيتامين سي الذي يعزز المناعة ويكافح الشعور بالتعب العام، كما يحدث على سكريات طبيعية.

الموز

أحد أهم أنواع الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والسكريات الطبيعية التي تعزز مستويات الطاقة وتحسن مساحة الجسم خلال رمضان، كما أنها تقوي العظام والعضلات وتقي من تقلصات العضلات.

العنب

من أنواع الفاكهة التي تحتوي على سكريات طبيعية متوفرة الطاقة وتحسن من صحة الجسم وتحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مرطبة للجسم.

التفاح

أحد أهم مصادر الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والسكريات الطبيعية التي تقام الجوع وتشارك بالشبع، وبها الكثير من الفيتامينات والمعادن المحسنة للجسم.

التوت

أحد أهم الفاكهة الصحية منخفضة السعرات الحرارية غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف وتنظم مستويات السكر في الدم وتجعل الصيام صحي للغاية.

الكمثرى

من الخيارات الصحية للغاية منخفضة السكر التي تمد الجسم بالطاقة والصحة وتحسن الهضم وتعزز من الألياف الداخلة للمعدة وتحسن من الصحة العامة.