شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس ترامب يرعب الحوثيين ويتخذ قرار عسكري خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارسل الرئيس الأمريكي ترمب د حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في تصعيد ضد الحوثيين

واعلن وزير الدفاع تمديد فترة انتشار مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان بالبحر الأحمر لشهر.

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