شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الزبادى بالعسل على السحور؟ والان مع تفاصيل الخبر

الزبادي بالعسل الأبيض على السحور له العديد من الفوائد الصحية، لكن يجب الانتباه لبعض الأمور، وفقا لدكتور يوسف إدريس استشاري الجهاز الهضمي في كلية طب اسيوط.

فوائد الزبادي بالعسل على السحور:

1. تحسين الهضم:

الزبادي يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على تحسين الهضم وتقليل مشاكل المعدة.

2. ترطيب الجسم:

الزبادي غني بالماء، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب لفترة أطول.

3. مصدر جيد للبروتين:

يساعد على الشعور بالشبع ويحافظ على العضلات خلال فترة الصيام.

4. تزويد الجسم بالطاقة:

العسل يُعد مصدرًا طبيعيًا للطاقة السريعة والهامة للجسم.

5. تعزيز المناعة:

العسل يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا.

6. تهدئة المعدة:

الزبادي يساعد على تقليل الحموضة ويمنع الشعور بالحرقة.

متى يكون الزبادي بالعسل ضارًا؟

1. إذا كنت تعاني من حساسية الألبان أو اللاكتوز:

في هذه الحالة، يجب استخدام زبادي خالٍ من اللاكتوز.

2. الإفراط في تناول العسل:

العسل مفيد ولكن بكميات معتدلة. الإكثار منه قد يؤدي لزيادة السعرات الحرارية.

3. تناوله دون إضافات صحية أخرى:

يُفضل تناوله مع بعض المكسرات أو الفواكه للحصول على وجبة متكاملة.

كيفية تناول الزبادي بالعسل على السحور، هي:

كوب من الزبادي قليل الدسم + ملعقة صغيرة من العسل.

يمكن إضافة شرائح موز أو مكسرات غير مملحة لتحسين الفائدة.