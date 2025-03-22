شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الزبادى بالعسل على السحور؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسرالسبت، 22 مارس 2025 01:00 ص
الزبادي بالعسل الأبيض على السحور له العديد من الفوائد الصحية، لكن يجب الانتباه لبعض الأمور، وفقا لدكتور يوسف إدريس استشاري الجهاز الهضمي في كلية طب اسيوط.فوائد الزبادي بالعسل على السحور:
1. تحسين الهضم:
الزبادي يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على تحسين الهضم وتقليل مشاكل المعدة.2. ترطيب الجسم:
الزبادي غني بالماء، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب لفترة أطول.3. مصدر جيد للبروتين:
يساعد على الشعور بالشبع ويحافظ على العضلات خلال فترة الصيام.4. تزويد الجسم بالطاقة:
العسل يُعد مصدرًا طبيعيًا للطاقة السريعة والهامة للجسم.5. تعزيز المناعة:
العسل يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا.6. تهدئة المعدة:
الزبادي يساعد على تقليل الحموضة ويمنع الشعور بالحرقة.متى يكون الزبادي بالعسل ضارًا؟
1. إذا كنت تعاني من حساسية الألبان أو اللاكتوز:
في هذه الحالة، يجب استخدام زبادي خالٍ من اللاكتوز.
2. الإفراط في تناول العسل:
العسل مفيد ولكن بكميات معتدلة. الإكثار منه قد يؤدي لزيادة السعرات الحرارية.
3. تناوله دون إضافات صحية أخرى:
يُفضل تناوله مع بعض المكسرات أو الفواكه للحصول على وجبة متكاملة.كيفية تناول الزبادي بالعسل على السحور، هي:
كوب من الزبادي قليل الدسم + ملعقة صغيرة من العسل.
يمكن إضافة شرائح موز أو مكسرات غير مملحة لتحسين الفائدة.
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