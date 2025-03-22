شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية تصدر تعميم إلزامي شديد اللهجة لكافة المدارس الحكومة والأهلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر عن وزارة التربية والتعليم في صنعاء، اليوم السبت، تعميم هام لجميع مدراء مكاتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة والمحافظات.

وتضمن تعميم التربية، توزيع أرقام الجلوس لطلاب وطالبات الشهادتين الأساسية والثانوية مجاناً.

ووفقا لتعميم الوزارة، يأتي هذا الإجراء بعد تلقي الوزارة العديد من الشكاوى من قبل الطلبة وأولياء الأمور بقيام الكثير من إدارات المدارس بفرض مبالغ مالية على الطلبة، إضافة إلى قيام المدارس الأهلية بحجز أرقام الجلوس الطلبة تحت مبرر تسديد متأخرات الرسوم المدرسية.

ووجهت الوزارة مدراء مكاتب التربية بإلزام كافة المدارس الحكومة والأهلية بتوزيع وتسليم أرقام الجلوس مجانا، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي مدرسة حكومة أو أهلية لإيقاف مثل هذه الممارسات.

فيما يلي صورة من التعميم:

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