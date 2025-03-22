شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات شائعة لنقص العناصر الغذائية لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

تُعدّ المشاكل الصحية، كالإرهاق، وتشوش الذهن، وانخفاض مستويات الطاقة، وتساقط الشعر، وتشنجات العضلات، وسوء المزاج، من المشاكل الشائعة جدًا بين النساء، ولكن هل تعرفين سببها؟ قد يكون نقص العناصر الغذائية هو السبب.

وفقا لموقع " healthline قد لا تُلاحظ حالات نقص العناصر الغذائية لسنوات، مما يؤثر على مستويات الطاقة، والتمثيل الغذائي، والهرمونات، وصحة العضلات والعظام، وغيرها، ولكن الجيد هو أنه في معظم الحالات، يمكن معالجتها بسهولة، بمجرد معرفة ما يجب البحث عنه، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تشمل أشهر 5 نقص غذائي شائع لدى النساء، كما يلي:

الحديد

فيتامين د

فيتامين ب12

حمض الفوليك

الكالسيوم

فيما يلي أعراض نقص العناصر الغذائية الشائعة: 1. جفاف الجلد والحكة:

إذا كنت تعاني من جفاف وحكة في الجلد، فقد يكون ذلك علامة على نقص الدهون الغذائية، تنصح خبراء الصحة بإضافة الدهون الصحية إلى النظام الغذائي مع مكملات أوميجا 3 لتغذية إضافية.

2. نزيف الحيض المفرط:

يلعب الكالسيوم وفيتامين ج دورًا أساسيًا في آلية تخثر الدم، زيادة تناولهما يمكن أن تساعد في تقليل نزيف الدورة الشهرية المفرط بشكل طبيعي، كما أن تناول جرعة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين ج يمكن أن يبطئ النزيف.

3. الشخير:

يمكن أن يكون الشخير، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو ذوي الرقبة القصيرة، أحد الأعراض الكلاسيكية لانقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم.

4. جفاف العين:

يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف العين، ومع ذلك، إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة لفترات طويلة أو تتناول أدوية لعلاج حب الشباب مثل الإيزوتريتينوين، فقد تعاني أيضًا من جفاف العين.

5. نزيف اللثة:

يشير نزيف اللثة إلى نقص فيتامين سي، ينصح خبراء الصحة بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بانتظام لمنع نزيف اللثة.