3 عادات غذائية تتحدى الشيخوخة وتحافظ على الشباب

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عادات الأكل الصحية يمكن أن تساعد أي شخص على استعادة نضارته الشبابية، إذا كنتِ ترغبين في تحسين بشرتكِ، وتعزيز طاقتكِ، وتحسين حيويتكِ بشكل عام، فقد تُحدث هذه النصائح تغييرًا جذريًا في حياتك، بحسب موقع تايمز ناو.

عادات غذائية تتحدى الشيخوخة وتحافظ على الشباب １. تقبّل التوازن:

نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، فهو أحد أسرار الشعور بمظهر أصغر سنًا في اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية. بدلًا من التركيز فقط على السعرات الحرارية، تناول مزيج من البروتينات والدهون الصحية والألياف والفيتامينات الأساسية للحفاظ على تغذية جسمك.

- بروتين لتجديد البشرة والعضلات

يلعب البروتين دورًا أساسيًا في الحفاظ على مرونة البشرة وقوة عضلاتها. فهو يساعد على إصلاح وتجديد خلايا البشرة، مما يمنحكِ مظهرًا أكثر نضارة وشبابًا. من المصادر الجيدة للبروتين عالي الجودة:

دجاج وسمك خالي من الدهون

البقوليات والفاصوليا

الجبن القريش والريكوتا

الحليب والزبادي قليل الدسم

حليب الصويا ومصادر البروتين النباتي

- الكربوهيدرات للطاقة والحيوية

يتجنب الكثيرون تناول الكربوهيدرات، لكن الكربوهيدرات المعقدة ضرورية للحفاظ على مستويات طاقة مستدامة. بدلًا من الكربوهيدرات المصنعة، اختر:

الكينوا

الشوفان

الأرز البني

الشعير

- الدهون الأساسية لبشرة متوهجة

تساعد الدهون الصحية على الحفاظ على رطوبة البشرة، مما يمنع جفافها وشيخوخة البشرة المبكرة. من المصادر الغنية بالدهون الأساسية:

زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت دوار الشمس

المكسرات والبذور

الأسماك الدهنية مثل السلمون



- الفواكه والخضروات لمضادات الأكسدة

التوت والتفاح والحمضيات والفواكه الموسمية غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي بشرتكِ من التلف وتعزز إشراقتها الطبيعية. وبالمثل، تُوفر الخضراوات الورقية والخضراوات الملونة الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة.

２. قل لا لمسببات الشيخوخة: الوجبات السريعة والسعرات الحرارية الفارغة

مع أن الاستمتاع بوجباتك المفضلة من حين لآخر أمرٌ مقبول، إلا أن الأطعمة المُصنّعة والوجبات السريعة قد تُسرّع الشيخوخة. فهذه الأطعمة تُساهم في الالتهابات والإجهاد التأكسدي والجفاف، وكلها تُؤدي إلى الشيخوخة المُبكرة.

- تجنب الدقيق والزيوت المكررة

قد تُسبب المكونات المُكررة، مثل الدقيق الأبيض والزيوت المُصنّعة، ارتفاعًا حادًا في سكر الدم وزيادةً في تخزين الدهون. لذا، يُنصح بتناول بدائل الحبوب الكاملة والزيوت المُعصورة على البارد.

- التقليل من المشروبات السكرية

المشروبات الغازية والعصائر المنكهة والأطعمة المصنعة غنية بالسكريات المضافة التي تُسبب تكسير الكولاجين والإيلاستين في بشرتك. مع مرور الوقت، قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد.

- تجنب الأطعمة المقلية والمعلبة

الدهون المتحولة وكميات الصوديوم الزائدة الموجودة في الأطعمة المقلية والمصنعة تُسبب الانتفاخ، وبهتان البشرة، وسوء الهضم. بدلاً من ذلك، اختر الأطعمة المخبوزة أو المطهوة على البخار أو المشوية التي تحافظ على العناصر الغذائية دون الإضرار بصحتك.

3.الأكل الواعي: مفتاح الصحة الدائمة

الأكل الواعي يعني أن تكون حاضرًا تمامًا أثناء تناول الطعام. الأمر لا يتعلق فقط بما تأكله، بل بكيفية تناوله.

- أبطئ واستمتع بكل قضمة

بتناول الطعام ببطء ووعي، تسمح لجسمك بإدراك إشارات الشبع، مما يقلل من احتمال الإفراط في تناول الطعام. هذه الممارسة تساعد على الهضم وتمنع الانتفاخ.

- استمع إلى إشارات جسدك

بدلًا من اتباع حميات غذائية عشوائيًا، انتبه لكيفية استجابة جسمك للأطعمة المختلفة. هل تشتهي شيئًا حلوًا؟ قد يحتاج جسمك في الواقع إلى مصدر كربوهيدرات صحي كالفواكه أو الحبوب الكاملة. هل تشعر بالخمول؟ ربما ينقصك الحديد أو البروتين.

- عبّر عن امتنانك لوجباتك

إن تنمية شعور بالامتنان تجاه وجباتك يُحسّن عملية الهضم والصحة النفسية. كما أن الاستمتاع بوجباتك في حالة استرخاء يُعزز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.