على طول حران حتى والجو برد.. الأسباب وطرق العلاج

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الشعور بالحرارة أمر طبيعي وفقًا لتكيف الجسم مع درجات الحرارة المتغيرة، ولكن الشعور الدائم بالحرارة وعدم الشعور بالبرودة مهما كانت الأجواء باردة أمر يستحق البحث، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع "هيلث" الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

أسباب حرارة الجسم الدائمة

أوضح التقرير أن هناك الكثير من الأسباب المرضية التي تجعل الجسم في حالة حرارة دائمة لا تتغير منها:

الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل اضطرابات الغدة الدرقية، الإفراط في نشاط الغدة الدرقية أمر مسبب لاضطرابات في حرارة الجسم بالفعل.

الإصابة بمرض السكر أحد أهم الأمراض المزمنة التي تجعل السكر في الطعام يتحول إلى طاقة وبالتالي الشعور بالحرارة أو أن الجسم لا يستجيب للانسولين بشكل صحيح وبالتالي الشعور بدرجة الحرارة المرتفعة.

مشكلات التعرق التي تصيب البعض قد تكون سببا في الشعور بالحرارة الدائمة، وهو خلل معروف خاصًا لمن يعانون عدم التعرق.

بعض المراحل التي تمر بها الأنثى قد تكون سببا في اضطرابات الهرمونات وبالتالي اضطرابات درجة الحرارة مثل مراحل الحمل وانقطاع الطمث وغيرها.

طرق علاج الشعور بالحرارة الدائم

إذا كنت تعاني من مرض مزمن فاتناول أدویتك وفقًا لرؤية المختص بشكل سليم وصحي ومنتظم.

ارتدِ ملابس باردة وخفيفة في الثقل ولا تزيد من عدد الطبقات.

حاول الحصول على تهوية جيدة عند الشعور بالحرارة العالية.

تجنب الجلوس بجانب سبب للتدفئة مثل الموقد أو الدفاية وغيرها.

عند الشعور بالحرارة الشديدة لا تبذل مجهودًا خارقًا أو شديدًا.

يمكن تشغيل مكيف الهواء إذا كان الطقس مناسبًا لذلك.

تجنب الأطعمة الحارة المولدة للحرارة.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين.

اشرب بعض الماء البارد قبل النوم.

اهتم بالحصول على التهوية الجيدة واسأل طبيبك المختص إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو من أعراض سريعة.

متى تزور الطبيب

يجب أن تزور الطبيب عند ارتفاع درجة حرارتك ومصاحبة لمجموعة من الأعراض منها:

ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

الشعور بالدوخة أو الاغماء.

بشرة رطبة أو لزجة.

ألم في الصدر.

غثيان.

معدل ضربات القلب غير منتظم أو سريع.