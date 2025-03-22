شكرا لقرائتكم خبر عن من مكونين.. مشروب صحى يحسن الهضم ويمنع الانتفاخ ويحافظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

مع تغييرات الطقس، حيث يقترب فصل الشتاء من الانتهاء وقدوم فصل الربيع، قد نحتاج أيضًا لإجراء بعد التغييرات على الروتين الغذائي لدينا، ويمكن لإضافة بذور الشمر إلى بذور الشيا وتناولهما على معدة فارغة أن يحدث فارقًا كبيرًا لصحتنا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا بذور الشيا وماء الشمر

كلاهما غني بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الأمعاء والمناعة، والأهم من ذلك أنها تحافظ على رطوبة جسمك خلال الأشهر الحارة، حيث يشكلان معًا خليطًا صحيًا يمكن أن يساعد في حماية الجسم أمراض الصيف.

فيما يلى.. فوائد بذور الشمر:

بذور الشمر غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامينات A وC، ومعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، مما يساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات والإمساك، كما أنها تُحفز إفراز العصارات الهضمية، مما يجعلها علاجًا طبيعيًا لعسر الهضم، وتتميز بذور الشمر أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يُعزز المناعة العامة وصحة الفم، كما أن محتواها العالي من مضادات الأكسدة يُساعد على مكافحة الجذور الحرة، وتعزيز صحة البشرة وإبطاء الشيخوخة، كما أنها معروفة بتنظيم ضغط الدم والمساعدة في إدارة الوزن.

فيما يلى.. فوائد بذور الشيا:

تُعتبر بذور الشيا غذاءً خارقًا، فهي غنية بالألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، ويُساعد محتواها العالي من الألياف على الهضم، وتعزيز صحة الأمعاء، كما تساعد على التحكم في الوزن،وتُعزز أحماض أوميجا 3 الدهنية في بذور الشيا صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار والالتهابات، كما أنها مصدر ممتاز للبروتين النباتي.

فيما يلى.. 6 أسباب لتناول بذور الشيا وماء الشمر خاصة مع اقتراب فصل الصيف: يعززان صحة الجهاز الهضمي

كلًا من بذور الشيا والشمر يعززان صحة الجهاز الهضمي، وتشتهر بذور الشمر بتخفيف الانتفاخ والغازات وتحسين الهضم، بينما تساعد بذور الشيا، الغنية بالألياف القابلة للذوبان، في تعزيز حركة الأمعاء السلسة.

ترطيب الجسم وإزالة السموم

تمتص بذور الشيا 10-12 ضعف وزنها من الماء، وبالتالي تساعدك على الترطيب لفترة أطول، ويعمل ماء الشمر كمزيل طبيعي للسموم، مما يساعد على طرد السموم، إنه مشروب رائع للتغلب على حرارة الصيف والبقاء نشيطًا.

إدارة الوزن

تتمدد بذور الشيا في المعدة، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام، ويعمل ماء الشمر على كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في إدارة الوزن ويساعد أيضًا في إزالة السموم.

مفيد لصحة القلب وخفض الكوليسترول

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، والمعروفة بخفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتحسين صحة القلب، ومن ناحية أخرى، تساعد بذور الشمر على تنظيم ضغط الدم بفضل محتواها من البوتاسيوم.

تعزيز المناعة

بذور الشمر غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة القوية، بينما توفر بذور الشيا الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران أساسيان لتقوية جهاز المناعة.

مفيد للبشرة والشعر

توفر بذور الشيا أوميجا 3 والبروتين ومضادات الأكسدة التي تعزز نضارة البشرة وصحتها، كما يساعد ماء الشمر على التخلص من السموم، وتقليل حب الشباب، وتحسين ملمس البشرة.

طريقة تحضير ماء بذور الشيا والشمر:

انقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر فى كوب من الماء واتركها منقوعة طوال الليل، وفي كوب آخر، انقع بذور الشيا في الماء أيضًا، وفي صباح اليوم التالي، أضف بذور الشيا إلى ماء الشمر واتركها لمدة 15-20 دقيقة، ثم قلبها وأضف إليها عصير الليمون أو العسل لتحسين النكهة أو التحلية.