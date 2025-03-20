غرفة المدينة المنورة تُنظم لقاءً يجمع رواد الأعمال مع الجهات الداعمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

نظمت غرفة المدينة المنورة لقاءً جمع رواد الأعمال مع الجهات الداعمة بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة فهد المغير، وعدد من أعضاء المجلس، والأمين العام الدكتور غسان خليفة.

وهدف اللقاء الذي يأتي ضمن جهود الغرفة لتمكين رواد الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الناشئة وتنمية الاقتصاد المحلي، إلى تطوير شبكة العلاقات بين رواد الأعمال والجهات الداعمة، وتبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع الناجحة والمستثمرين.

وافتتح رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة المدينة المنورة وائل الدقل برنامج اللقاء، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات لدعم رواد الأعمال وتعزيز نمو المشاريع الناشئة، مستعرضًا آلية تكامل اللجنة مع اللجنة الوطنية والمنظومة لدعم بيئة ريادة الأعمال وتوفير الممكنات اللازمة لرواد الأعمال.

وأدار عضو مجلس إدارة الغرفة صالح الخلف جلسة نقاشية اُستعرض خلالها التحديات والفرص المتاحة، ومناقشة سُبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المدينة المنورة لدعم نمو المشاريع الناشئة.

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