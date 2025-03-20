باحثون يكشفون السبب الذي يجعل الرجال بدناء بعد الزواج

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عدن - ياسمين التهامي - هل سمعت يوما ما عن السمنة السعيدة؟ هل تلاحظ أن الرجال يكسبون الكثير من الوزن الزائد بعد الزواج.

هناك ظاهرة شائعة عالميًا أثارت اهتمام الباحثين، وهي اكتساب الرجال الوزن بعد الزواج هو السبب فى السعادة الزوجية، أم قلة النشاط البدني، أم أصبح هناك تغيير العادات الغذائية؟

لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟

في هذا المقال، سنتعرف على الأسباب العلمية وراء بدانة الرجال بعد الزواج، وكيف يمكن تفاديها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”.

لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب

تغيير العادات الغذائية

يميل الرجال إلى تناول كميات أكبر من الطعام، خاصةً الأطعمة المنزلية الغنية بالسعرات الحرارية، بعد الزواج، ويرجع ذلك حسب مؤشر كتلة الجسم لكل شخص.

ومن أخطر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن أن الزوجة تقوم بتشجيع زوجها على تناول الوجبات الدسمة و الحلويات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن تدريجيًا.

قلة النشاط البدني

يهتم الكثير من الرجال بمظهرهم ويبذلون مجهودًا للحفاظ على اللياقة،قبل الزواج، ولكن بعد الزواج، لا يسعون الرجال لممارسة الرياضة بينما تقلل تماما بسبب كثرة المسؤوليات العائلية أو قضاء المزيد من الوقت في المنزل.

الإطمئنان والشعور بالراحة وعدم الحاجة لجذب الشريك

يقع بعض الرجال فى خطأ كبير بعد الزواج، فهم يقللون من اهتمامهم بأجسامهم وذلك لان ليس هناك رغبة ملحة لجذب شريكة الحياة .



تأثير الهرمونات بعد الزواج

أظهرت العديد من الدراسات أن الزواج قد يؤدي إلى تغييرات في مستوى بعض الهرمونات مثل التستوستيرون، وهو الهرمون المسؤول عن السعادة سوي لدى الرجال أو النساء مما يؤثر على معدل الحرق وزيادة الوزن.

تناول الطعام المشترك مع الزوجة

تناول الطعام مع أشخاص لديهم عادات غذائية مختلة مثلا يمكن أن تكون الزوجة محبة للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الحلويات، فقد يشاركها الزوج في ذلك، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، للطرفين ولكن الزوجة يمكن أن تحرق أكثر من الرجل بكثرة حركتها وكثرة الأعباء المنزلية عليها.

كيف يمكن تفادي زيادة الوزن بعد الزواج؟

حفاظ على نظام غذائي متوازن



ممارس الرياضة بانتظام



تحكم في العادات الغذائية المشتركة



قليل السعرات الحرارية غير الضرورية



حفاظ على الوعي بالصحة