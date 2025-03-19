شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير حوثي عاجل للمواطنين (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت جماعة الحوثي الانقلابية، تحذيرا عاما وحازما، لعشرات الملايين من المواطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، تلاه وزير الاعلام ونطاق حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها دوليا، مشددا على ضرورة الالتزام بمضمون التحذير، لضمان عدم الوقوع في ما سماه "خدمة العدو".

ونقلت وكالة الانباء (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي، عن وزير الاعلام بحكومة الجماعة، هاشم شرف الدين، أنه "حث الناطق الرسمي لحكومة التغيير والبناء - وزير الإعلام هاشم شرف الدين، جميع المواطنين على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والمسؤولية عند مشاركة المعلومات على وسائل التواصل والمنصات".

مضيفا: "في ظل العدوان الأمريكي على بلدنا، والاستهداف المتعمد لمواطنينا من قبل الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية، فإننا نحث جميع المواطنين على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والمسؤولية عند مشاركة المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات".

وتابع الوزير الحوثي، في بيان نوعية المعلومات المحظور تداولها: "لقد لاحظنا أن بعض الأفراد ينشرون أسماء وصوراً ومعلومات شخصية عن شهداء سقطوا ضحايا لهذه الهجمات الوحشية، نتفهم رد الفعل العاطفي تجاه هذه الجرائم الشنيعة، ولكن يجب أن يعي الجميع عواقب مثل هذه الأفعال".

منبها جميع المواطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة من أنه "بمشاركة هذه المعلومات الحسّاسة، يتم تزويد العدو، دون قصد، بمعلومات استخباراتية قيّمة يمكن استخدامها لاستهداف الشعب اليمني، ما يجب ألا يُمنح العدو أيَّ فرصة لاستغلال مشاعركم واستخدامها ضدكم".

وطالب وزير الاعلام الحوثي، جميع المواطنين "التقيد بالامتناع التام عن نشر أسماء أو صور أو أي معلومات شخصية للشهداء قبل صدور البيان الرسمي من الجهات المختصة، وتوخي الحذر الشديد في تداول أي معلومات غير مؤكدة المصدر، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

مشددا على "أن الوعي والانضباط هما سلاحان مهمان في مواجهة العدوان، فلنحافظ عليهما، ولنكن جميعا على قدر المسؤولية"، و"ضرورة تركيز النشاط الالكتروني على إبراز مظلومية اليمن، وصموده وبطولات قواته المسلحة والأمنية، وثبات الموقف اليمني المدافع عن الشعب الفلسطيني".

ويواصل الطيران الامريكي منذ مساء السبت (15 مارس) وبأوامر مباشرة من الرئيس ترامب، تنفيذ غارات كثيفة على مواقع افتراضية لجماعة الحوثي، في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية اعلان الاخيرة "استئناف حظر مرور سفن الكيان الاسرائيلي حتى يرفع الحصار عن قطاع غزة".