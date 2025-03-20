شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق هاتف Google Pixel 9a: المواصفات الكاملة والسعر عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل رسميًا عن هاتفها الجديد Google Pixel 9a، الذي يُعد النسخة الاقتصادية من سلسلة Pixel 9، مع الحفاظ على العديد من الميزات المتقدمة الموجودة في الهواتف الرائدة.

يأتي الهاتف بتصميم جديد وأداء قوي، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة جوجل المتميزة بسعر أقل.

سعر Google Pixel 9a عالميًا

تم تسعير Pixel 9a عالميًا بحوالي 574 دولارًا أمريكيًا، والهاتف متوفر بإصدار واحد يضم 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. لم تُحدد جوجل بعد التاريخ الدقيق لطرحه في الأسواق، ولكن من المتوقع أن يكون متاحًا للشراء عالميًا اعتبارًا من أبريل 2025.

أبرز مواصفات Pixel 9a

• التصميم: يأتي الهاتف بتصميم مُحدّث، حيث تم الاستغناء عن البروز التقليدي للكاميرا، مما يمنحه مظهرًا أكثر سلاسة وأناقة.

• الكاميرا: يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر أساسي، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

كما أضافت جوجل وضع التصوير الماكرو لالتقاط صور قريبة بتفاصيل دقيقة. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل.

• الشاشة: يتميز Pixel 9a بشاشة AMOLED بحجم 6.3 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 2,700 نت، ما يوفر تجربة عرض أكثر وضوحًا وسلاسة.

• الأداء: يعمل الهاتف بمعالج Tensor G4 المطوّر من جوجل، مع أداء قوي مدعوم بميزات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم.

• البطارية: يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع 23 واط والشحن اللاسلكي بتقنية Qi، مما يوفر عمر بطارية أطول وأداءً موثوقًا طوال اليوم.

• البرمجيات والتحديثات: يعمل الهاتف بأحدث إصدار من نظام أندرويد، مع دعم 7 سنوات من التحديثات الأمنية ونظام التشغيل، بالإضافة إلى دمج أدوات Google AI مثل Gemini AI ومساعد جوجل، مما يضيف مزيدًا من الذكاء والوظائف التلقائية للهاتف.

يُعد Google Pixel 9a خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي بتجربة برمجية نقية، وتصوير قوي، وأداء متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لدفع سعر مرتفع كما في هواتف الفئة الرائدة، مع التحديثات الممتدة من جوجل ودعم ميزات الذكاء الاصطناعي، فإنه يشكل منافسًا قويًا في فئته السعرية.