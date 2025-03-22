شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى أكثر من 46 ألف شاحنة سايبرترك بسبب عيب فى اللوحة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

تستدعي شركة تسلا أكثر من 46 ألف شاحنة سايبرترك بسبب مشكلة محتملة تتعلق بالسلامة، ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، قد ينفصل حاجز الحماية (وهو عبارة عن لوحة تزيينية خارجية) للمركبة المدرعة عن الشاحنة، مما قد يؤدي إلى إصابة أو تصادم.

ويشمل الاستدعاء جميع شاحنات سايبرترك البالغ عددها 46,096 شاحنة، والتي صُنعت بين 13 نوفمبر 2023 و27 فبراير 2025 ، وبالنظر إلى أن المركبة طُرحت في أواخر عام 2023، فمن المفترض أن يشمل هذا العدد جميعها تقريبًا، وينص بيان الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على أنه يمكن لمالكي المركبات زيارة قسم خدمة تسلا لاستبدال حاجز الحماية مجانًا.

ويُعدّ هذا الاستدعاء أحدث حلقة في سلسلة التراجعات التي شهدتها شركة تيسلا مؤخرًا ، ففي الشهر الماضي، أفادت التقارير بانخفاض مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 2% على أساس سنوي، على الرغم من نمو سوق السيارات الكهربائية في البلاد بنسبة 16%.

وتبدو صورة شركة صناعة السيارات أكثر قتامة في مناطق أخرى ، فقد انخفضت مبيعاتها في الصين بنسبة 49% (مقارنةً بنمو سوق السيارات الكهربائية في البلاد بنسبة 85%)، وانخفضت مبيعاتها في ألمانيا بنسبة 76% (مقابل نمو سوق السيارات الكهربائية هناك بنسبة 31%).

وقد أدى ذلك إلى انخفاض سهم تسلا بأكثر من 40% منذ يناير، وتُؤدي تصرفات إيلون ماسك غير المسؤولة بشأن "DOGE" إلى عواقب متراكمة، ليس فقط على الحكومة الأمريكية، بل أيضًا على شركته للسيارات الكهربائية.