شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل متهمة بتضليل عملائها.. مزايا مزيفة ووعود لن تتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رُفعت دعوى قضائية ضد شركة آبل في محكمة اتحادية تتهمها بالترويج الكاذب لمزايا مزيفة يقدمها Apple Intelligence.

وقد رُفعت الدعوى يوم الأربعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية في سان خوسيه، وتسعى للحصول على وضعية دعوى جماعية وتعويضات نيابةً عن مشتري أجهزة آيفون وأجهزة أخرى مزودة بخاصية Apple Intelligence.

ويدّعي المدعون أن مالكي الأجهزة لم يتلقوا ميزات Apple Intelligence التي وُعدوا بها، فقد تعهدت آبل بتوقعات كبيرة عند إصدار هواتفها الجديدة لتحوي على قدرات متقدمة من الذكاء الاصطناعي، لكن على النقيض قدّمت المنتجات نسخة محدودة للغاية أو غائبة تمامًا من ذكاء آبل، مما أدى إلى تضليل المستهلكين.

تُعدّ هذه الدعوى أزمة تواجهه آبل في سعيها الحثيث لطرح قدرات ذكاء آبل المرتقبة في السوق.

وقد أفادت بلومبرج، أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، "فقد ثقته في قدرة رئيس قسم الذكاء الاصطناعي، جون جياناندريا، على تنفيذ تطوير المنتجات.



