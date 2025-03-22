شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Find My Device من جوجل يمكنك من رؤية مواقع جهات اتصالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف تحديث جوجل لتطبيق "Find My Device"، ميزة جديدة لعرض جهات الاتصال التي شاركت موقعها معك (والعكس صحيح)، لصالح مستخدمي أندرويد.

وقد أعلنت الشركة عن هذه الميزة في بداية الشهر مع إطلاق Pixel Drop لشهر مارس، وبدأت طرحها هذا الأسبوع، كما رصدها موقع 9to5Google.

ومع هذا التحديث، يمكنك الآن رؤية مواقع جهات اتصالك المعتمدة في الوقت الفعلي على الخريطة، أعلى قائمة تعرض عناوين مواقعهم الحالية، والمسافة بينهم وبينك، والوقت منذ آخر تحديث لهذه المعلومات.

في حين أن خرائط جوجل تتيح للمستخدمين بالفعل إدارة مشاركة الموقع وتتبع جهات الاتصال الموثوقة، فإن تحديث "العثور على جهازي" يُسهّل العثور على كل هذه المعلومات، بعرض أكثر بساطة في تبويب "الأشخاص"، حيث بات يمكنك اختيار رؤية جهات الاتصال التي شاركت موقعها معك، وتلك التي شاركت موقعك معها، كما يمكنك أيضًا تبديل حسابات جوجل وتغيير إعدادات مشاركة الموقع في أي وقت من داخل التطبيق باستخدام التبويب في أعلى اليمين.

ويأتي التحديث بعد مرور ما يقرب من عام منذ أن أطلقت جوجل خدمة Find My Device لأول مرة، مما يجعل الخدمة أكثر توافقًا مع تطبيق Find My من Apple.

