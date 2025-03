شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: Apple TV Plus تخسر مليار دولار سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

وفقا لتقرير من The Information، تخسر Apple TV Plus أكثر من مليار دولار سنويًا، على الرغم من وصولها إلى 45 مليون مشترك بحلول عام 2024 ، ويُقال إنها اشتراك Apple الوحيد الذي لا يُحقق ربحًا.

وفي إطار جهودها لتشديد الإنفاق، خفّضت آبل ميزانيتها الأولية البالغة 5 مليارات دولار لمحتوى Apple TV Plus بنحو 500 مليون دولار، وفقًا لتقرير The Information ، حتى مع مسلسلات أصلية ناجحة مثل Severance ، لا تستحوذ Apple TV حاليًا على سوى أقل من 1% من إجمالي مشاهدات خدمات البث الشهرية، مقارنةً بـ 8.2% لنتفليكس، وفقًا لبيانات من Nielsen نقلتها The Information .

ولكن ، كما ذكر موقع The Information ، صُممت خدمة Apple TV Plus بشكل أساسي للحفاظ على استمرارية خدمة Apple، وتطرق تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Netflix، إلى استراتيجية Apple TV Plus خلال مقابلة مع مجلة Variety هذا الأسبوع، قائلاً: "لا أفهمها إلا من منظور تسويقي، لكنهم أشخاص أذكياء للغاية. ربما يرون شيئًا لا نراه".

وتُعدّ خدمة Apple TV Plus جزءًا من أعمال الخدمات الأوسع نطاقًا للشركة، والتي تُدرّ على Apple مليارات الدولارات سنويًا من خلال iCloud Plus، وعمليات الشراء عبر متجر التطبيقات، والإعلانات على محركات البحث.

كما أفادت مصادر لموقع The Information أن خدمة Apple Music، التي أفادت التقارير بأنها وصلت إلى 100 مليون مستخدم عبر الاشتراكات والتجارب المجانية العام الماضي، شهدت تباطؤًا في نموها.

وتعاني خدمات Apple News Plus وFitness Plus وApple Arcade أيضًا من انخفاض الاستخدام والأرباح، كما تراجعت مبيعات الكتب الرقمية، وفقًا لتقرير The Information ، وأفادت مصادر للصحيفة بأنه لو لم تُضمّن هذه الخدمات في باقة Apple One، التي يشتريها المستخدمون غالبًا لخدمة iCloud Plus، "لربما لم تكن مربحة".

وأفادت التقارير أن Apple سرحت حوالي 100 موظف في قسم الأخبار والكتب العام الماضي، ولم ترد شركة أبل حتى الأن على طلب التعليق.