شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجاوز عدد مشتركى الموسيقى المدفوعة 100 مليون مشترك لأول مرة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 100 مليون مشترك مدفوع لخدمات بث الموسيقى لأول مرة على الإطلاق العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA).

وأشار التقرير إلى ارتفاع ارتفع عدد المشتركين من 96.8 مليون في عام 2023، بنسبة نمو سنوية بلغت حوالى 3%.

وأشار تقرير RIAA إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الخدمات محدودة النطاق - التي تفرض قيودًا على الوصول إلى الأجهزة وحدودًا لتوافر الكتالوجات - وتُحتسب اشتراكات المستخدمين المتعددين (مثل الباقات العائلية) اشتراكًا واحدًا.

وفقًا لبيانات من Digital Music News، تُهيمن Spotify على السوق الأمريكية بحصة سوقية تبلغ 36%، تليها Apple Music بنسبة 30.7%.

لدى Spotify نحو 55 مليون مشترك مدفوع في البلاد، وفقًا لتقرير من Bloomberg نُشر في يناير - على عكس مقاييس RIAA، من المرجح أن تُفصّل Spotify اشتراكات المستخدمين المتعددين.

مثّلت إيرادات البث جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات الموسيقى - 84% فى عام 2024.

وجاءت إيرادات البث البالغة 14.9 مليار دولار من الاشتراكات المدفوعة، والخدمات المدعومة بالإعلانات، والراديو الرقمي والمُخصّص، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات اللياقة البدنية الرقمية.

وكان المحرك الرئيسي التالي لإيرادات الموسيقى هو النسخ المادية من المبيعات، والتي تُمثّل 11% من إجمالي الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات الاشتراكات المدفوعة قفزت بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 11.7 مليار دولار، وهو ما يُمثّل 79% من إجمالي إيرادات البث.

في السنوات القليلة الماضية، رفعت جميع الخدمات، بما فيها Spotify وApple Music وYouTube، أسعار اشتراكاتها، وقد يكون هذا أيضًا عاملًا مساهمًا في زيادة إيرادات الاشتراكات المدفوعة.