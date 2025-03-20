شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح رسمي بشأن عدد الضحايا الذين سقطوا الليلة نتيجة القصف الأمريكي على صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحة صنعاء عن عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة القصف الأمريكي
موضحاً عن إصابة تسعة مدنيين جراء غارات الطيران الأمريكي مساء اليوم، على الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء.
مشيراً عن إصابة سبع نساء وطفلين إثر غارات على صالة مناسبات قيد الإنشاء في العاصمة صنعاء
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