شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة العبد للحلويات بقيمة 86.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة العبد للاستثمار وتصنيع الحلوى، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 100 ألف سهم بقيمة 86.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة إمبان للاستثمارات السياحية بحجم تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة غرب بنى سويف للاستثمار الداجنى والحيوانى بحجم تداول 15 ألف سهم بقيمة 15 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.3 مليون سهم بقيمة 159.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 42 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مال تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.85% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.59%، والعرب على 5.56%، واستحوذت المؤسسات على 31.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.37%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 127.4 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 359 ألف جنيه، 88 مليون جنيه، 62.5 مليون جنيه، 55.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 39563 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3368 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11024 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة.