شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تؤجل إطلاق هاتف Pixel 9A لفترة وجيزة للتحقيق فى "مشكلة جودة المكونات" والان مع تفاصيل الخبر

لن يُطرح هاتف جوجل الجديد كليًا من الفئة المتوسطة، Pixel 9A في الأسواق قبل شهر أبريل، هذا ليس غريبًا في حد ذاته، ولكن اتضح أنه لا يُمكن حتى طلبه مسبقًا من متجر جوجل حتى الآن.

هذا الوضع الأخير غير مألوف، حيث عادةً ما تبدأ جوجل في تلقي طلبات شراء الأجهزة الجديدة فور الإعلان عنها ، هناك سبب لهذا الإطلاق المحدود للمنتج: كانت جوجل تنوي في الأصل طرح Pixel 9A في مارس، ولكن تم تأجيله لإجراء بعض فحوصات الجودة في اللحظات الأخيرة.

وقال مات فليجال، المتحدث باسم جوجل، لموقع ذا فيرج عبر البريد الإلكتروني: "نتحقق من مشكلة في جودة المكونات تؤثر على عدد قليل من أجهزة Pixel 9A" ، ولم تُنشر وحدات مراجعة الهاتف الجديد لوسائل الإعلام بعد، وهو مؤشر آخر على أن جوجل اكتشفت أمرًا يستحق التحقيق فيه في اللحظة الأخيرة ، وقد طلبنا من جوجل تحديد المكون المعنى.

وتتمتع سلسلة هواتف Pixel بسجل أداء جيد فيما يتعلق بموثوقية الأجهزة، ولكن كانت هناك استثناءات.

في يناير، أصدرت جوجل تحديثًا عاجلاً للبرنامج الثابت لهاتف Pixel 4A الذي توقف إنتاجه منذ فترة طويلة لمعالجة مشاكل ارتفاع درجة حرارة البطارية، (بطارية Pixel 9A بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة هي الأكبر بين هواتف جوجل حتى الآن).

فى العام الماضي، مددت جوجل تغطية الضمان لعيوب الشاشة في هاتف Pixel 8، وقبل ذلك، عانى هاتف Pixel 4A 5G من مشاكل في شاشة اللمس بعد تحديث البرنامج في عام 2021 ، كما عُرف عن رقائق Tensor المبكرة للشركة ارتفاع درجة حرارتها بشكل غير مريح في بعض الأحيان.

مهما كانت المشكلة، فمن المطمئن أن نرى جوجل تتخذ موقفًا حذرًا هنا، وسيتعين على مشتري Pixel 9A الانتظار لفترة أطول مما كانوا يأملون للتخلص من نتوء الكاميرا.