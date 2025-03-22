شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على تحسين البحث فى Gmail باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم جوجل ترقية اختيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لوظيفة البحث في Gmail، في محاولة لتحسين فرص العثور على البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه.

ولن تقتصر نتائج بحث جوجل على عرض النتائج بترتيب زمني بناءً على الكلمات الرئيسية التي تبحث عنها فحسب، بل ستأخذ في الاعتبار أيضًا معايير أخرى، بما في ذلك "الحداثة، ورسائل البريد الإلكتروني الأكثر نقرًا، وجهات الاتصال المتكررة"، وفقًا لمنشور نُشر على مدونة الكلمات الرئيسية من جوجل اليوم ، مع هذا التحديث من المرجح أن تظهر رسائل البريد الإلكتروني التي تبحث عنها في أعلى نتائج البحث، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا ويساعدك في العثور على المعلومات المهمة بسهولة أكبر.

وتطرح الآن ميزة نتائج البحث الجديدة "الأكثر صلة" للمستخدمين حول العالم ممن لديهم حسابات جوجل شخصية، وستكون متاحة عند الوصول إلى جيميل عبر متصفح الويب أو عبر تطبيقي جيميل من جوجل على نظامي أندرويد وiOS.

مع ذلك، ووفقًا لجوجل، لن تحل هذه الميزة محل أسلوب جيميل السابق في البحث عن رسائل البريد الإلكتروني ، بل ستتمكن من التبديل بين نتائج الكلمات الرئيسية المرتبة زمنيًا وخيار "الأكثر صلة" الجديد.