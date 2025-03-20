شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية تستقر عند 4290 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، بعد أن قفز لمستويات عالية متجاوزا جميع نقاط الصعود ليتداول تحت 4300 جنيه لعيار 21 خلال التعاملات المسائية وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب عالمياً



أسعار الذهب في مصر

-عيار 24 يسجل 4903 جنيهاً.

-عيار 21 يسجل 4290 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3677 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2860 جنيهاً

الجنيه الذهب 34320 جنيهاً.



سجل الذهب العالمي مستوى قياسيًا جديدًا اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما عزز جاذبية المعدن النفيس في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



الذهب ارتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.



ارتفع الذهب العالمي عند 30.31 دولار للأوقية بزيادة 0.25%، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,057.21 دولار في وقت سابق من الجلسة، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,054.10 دولار.