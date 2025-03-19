شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات التابعة للحكومة الشرعية تقوم الان بهذا العمل الذي احزن اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن إغلاق القوات الحكومية لمنفذ جولة القصر شرقي مدينة تعز وتوقف الحركة فيه

واكدت المصادر عن انه تم إغلاق المنفذ عقب استهدافه من قبل الميليشيا بقذائف الهاون

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