شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي أحمد عبد الصمد أمينا مساعدا فى أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قرر حزب الجبهة الوطنية اختيار الإعلامي أحمد عبد الصمد أمينا مساعدا في أمانة الإعلام، وذلك في إطار خطة الحزب لتمكين الشباب وإدماجهم في الحياة السياسية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة من خلال العمل الجاد، وتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة الحزبية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وذلك إيمانا من حزب الجبهة الوطنية بضخ دماء شبابية جديدة في الحياة السياسية والحزبية كونه بيت خبرة يجمع كوادر سياسية من العيار الثقيل وكوادر شبابية.

الإعلامي أحمد عبد الصمد مواليد عام 1986 مذيع أخبار وبرامج بقناة اكسترا نيوز، كما عمل مذيعا للأخبار في نشرة السادسة والتاسعة بالقناة الأولى المصرية بماسبيرو بداية من 2020، وبعد عامين التحق بالتوك شو الصباحي الأشهر في مصر والشرق الأوسط صباح الخير يا مصر لمدة عامين ونصف قدم فيهم عدد من الحلقات المميزة. ثم انتقل إلى قناة الحياة وصولا إلى قناة اكسترا نيوز.

وقد عمل لمدة تتجاوز عشر سنوات مراسلا في عدد من الفضائيات الخاصة أبرزها"دريم" و"الحياة" و"الغد" و"الظفرة الإماراتية"، ومسؤول عن مكتب تليفزيون أبو ظبي بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات .

كما انفرد بتغطية عدد من الأحداث الهامة، كعودة المصريين المختطفين في ليبيا 2020 ، والعملية الشاملة سيناء 2018، بالإضافة إلى تقديم الإذاعات الخارجية للافتتاحات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى.

وعمل مراسل في قطاع الأخبار 2017 وكان معنيا بتغطية نشاط السيد الرئيس من افتتاحات لمشروعات قومية كبرى ومؤتمرات الشباب.

ويعد أحمد عبد الصمد واحدا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو سابق بلجنة بحوث الرأي ونسب المشاركة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 2020.

وكان قد أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، والإطلاع على اللائحة الأساسية للحزب.

ووقع الإختيار على الكاتب الصحفي عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين أمينا مساعدا والمذيع أحمد عبد الصمد أمينا مساعدا في أمانة الإعلام التي يترأسها الكاتب الصحفي د.محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ويشغل فيها الأمين العام.

الإعلامي أحمد عبد الصمد