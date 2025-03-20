شكرا لقرائتكم خبر عن من تداعيات كارثية ووشيكة...دولة عظمي وأخرى خليجية توجهان تحذيرات غير مسبوقة للحوثي "بيان" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة بصنعاء ان ثمة ضغوط تمارسها أطراف إقليمية ودولية على جماعة الحوثي لحثها على وقف التصعيد العسكري القائم في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الامريكية لتجنب تداعيات اكثر فداحة جراء التصعيد العسكري الأمريكي الغير مسبوق.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ "المشهد اليمني" ان هناك ضغوط تمارسها كل من سلطنة عمان وروسيا الاتحادية لحث جماعة الحوثي على وقف استهداف السفن الامريكية في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب والجنوح إلى التهدئة مشيرة الى ان قيادة الحوثيين تلقت تحذيرات من ان استمرار عمليات الميلشيا العسكرية البحرية الموجهة ضد الولايات المتحدة سيتسبب في "عسكرة منطقة البحر الأحمر " وخلق ذرائع لواشنطن لفرض سيطرة عسكرية على مضيق باب المندب وهو ما سيترتب عنه تداعيات كارثية على اليمن.
وبحسب المصادر المقربة من جماعة الحوثي فإن الضغوط الطارئة على قيادة الجماعة تهدف إلى دفع الأخيرة إلى العودة الى مربع التهدئة لتهيئة أجواء مواتية للتحركات والمساعي المبذولة من المبعوث الاممي الى اليمن لإنعاش المسار السياسي وحشد دعم دولي للتوقيع على اتفاق خارطة الطريق لاحلال السلام في اليمن.
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