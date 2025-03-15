شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات في عواصف عنيفة والان نبدء بالتفاصيل

العواصف في أمريكا

الدمام - شريف احمد - قضى 14 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية، في وسط الولايات المتحدة وجنوبها.وأشارت السلطات المحلية في ولاية ميزوري في بيان على منصة "إكس" تسجيل 11 وفاة على صلة بالعواصف، مؤكدة "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الأضرار".وقضى ستة أشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون.وقضى ثلاثة أشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.ويتوقع هبوب مزيد من العواصف السبت، وخصوصًا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي.