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أمريكا.. مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات في عواصف عنيفة

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قضى 14 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية، في وسط الولايات المتحدة وجنوبها.
وأشارت السلطات المحلية في ولاية ميزوري في بيان على منصة "إكس" تسجيل 11 وفاة على صلة بالعواصف، مؤكدة "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الأضرار".

العواصف في أمريكا

وقضى ستة أشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون.
وقضى ثلاثة أشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.
ويتوقع هبوب مزيد من العواصف السبت، وخصوصًا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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