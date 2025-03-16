شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إدارة ترامب تتحدى القضاء وترحل عشرات الفنزويليين والان نبدء بالتفاصيل

ترحيل الأشخاص من أمريكا

قانون الأعداء الأجانب

الدمام - شريف احمد - هبطت طائرة تحمل أكثر من 200 فنزويلي قامت الولايات المتحدة بترحيلهم من أراضيها إلى السلفادور.يأتي ذلك في تحد واضح لأمر قاض أمريكي يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ عمليات الترحيل هذه.وشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقطع فيديو على منصة "اكس"، نشره في الأصل رئيس السلفادور نجيب أبو كيله.ويظهر وصول 238 من المشتبه في أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" في ظل إجراءات أمنية مشددة.وأشار روبيو إلى إرسال 23 عضوا في عصابة "إم13-" المكسيكية، من بينهم اثنان من كبار قادتها، "لمواجهة العدالة في السلفادور".ووصلت الطائرة إلى السلفادور بعد ساعات من إصدار قاض اتحادي في واشنطن قرارًا مؤقتا يمنع محاولة ترامب، لاستخدام قانون خاص بوقت الحرب يعود إلى قرون.وهذا القانون يعرف بـ "قانون الأعداء الأجانب" من عام 1798، لترحيل أعضاء العصابات المشتبه بهم.وقرر ترامب تفعيل القانون- الذي استخدم آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية- بزعم أن العصابة تشن حربا غير نظامية، ضد الولايات المتحدة تحت إشراف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.