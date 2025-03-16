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صور.. إدارة ترامب تتحدى القضاء وترحل عشرات الفنزويليين

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هبطت طائرة تحمل أكثر من 200 فنزويلي قامت الولايات المتحدة بترحيلهم من أراضيها إلى السلفادور.
يأتي ذلك في تحد واضح لأمر قاض أمريكي يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ عمليات الترحيل هذه.

ترحيل الأشخاص من أمريكا

وشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقطع فيديو على منصة "اكس"، نشره في الأصل رئيس السلفادور نجيب أبو كيله.
ويظهر وصول 238 من المشتبه في أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" في ظل إجراءات أمنية مشددة.
إدارة ترامب تتحدى حكم قضائي وترحل مئات الفنزويليين - رويترز

وأشار روبيو إلى إرسال 23 عضوا في عصابة "إم13-" المكسيكية، من بينهم اثنان من كبار قادتها، "لمواجهة العدالة في السلفادور".

قانون الأعداء الأجانب

ووصلت الطائرة إلى السلفادور بعد ساعات من إصدار قاض اتحادي في واشنطن قرارًا مؤقتا يمنع محاولة ترامب، لاستخدام قانون خاص بوقت الحرب يعود إلى قرون.
وهذا القانون يعرف بـ "قانون الأعداء الأجانب" من عام 1798، لترحيل أعضاء العصابات المشتبه بهم.
إدارة ترامب تتحدى حكم قضائي وترحل مئات الفنزويليين - رويترز

وقرر ترامب تفعيل القانون- الذي استخدم آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية- بزعم أن العصابة تشن حربا غير نظامية، ضد الولايات المتحدة تحت إشراف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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