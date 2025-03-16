رحيل أنطوان كرباج.. مسيرة فنية خالدة وأدوار لا تُنسى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غيّب الموت الممثل اللبناني القدير أنطوان كرباج بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة في المسرح والتلفزيون والسينما.

وُلد أنطوان كرباج في بلدة زبوغة، وظهرت موهبته التمثيلية منذ طفولته، حيث كان يؤلف مقاطع مسرحية ويؤديها مع الجيران والأقارب وهو في التاسعة من عمره. بدأ مشواره الفني من المغرب عبر مسرحية “أطلال وليل”، ثم تعاون مع الراحل منير أبو دبس حتى عام 1968، لينتقل بعدها إلى العمل مع الرحابنة، ما شكّل محطة بارزة في مسيرته.

تميّز الراحل بأدوار تلفزيونية رسخت في ذاكرة المشاهدين، أبرزها شخصية “جان فالجان” في مسلسل “البؤساء”، ودور “المفتش” في “لمن تغني الطيور”، و”بربر آغا” في المسلسل الذي حمل الاسم نفسه. كما برع في السينما من خلال أفلام مثل “نساء في خطر”، “الصفقة”، و”إمرأة في بيت عملاق”.

لم تقتصر إبداعاته على التمثيل، بل امتدت إلى الإخراج والترجمة، حيث قدّم أعمالًا مسرحية بارزة مثل “القبقاب” و”بربر آغا”، ليترك بصمة لا تُمحى في عالم الفن.