وجه القائد الميداني بالدعم السريع, حسين برشم, المشرفين على إرتكازاتهم بعدد من المناطق أخذ الحيطة والحذر من عملية تكررت كثيراً في الأيام الماضية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “برشم”, عن هروب متكرر لبعض جنودهم عن القتال خصوصاً في الآونة الأخيرة وهي ظاهرة معروفة يتم وصف أصحابها بــ”المعردين”. وطالب القائد الميداني بالدعم السريع “المعردين”, بترك السلاح والسيارة إذا أراد الهروب, ونوه الارتكازات بعدم السماح لأي سيارة تابعة للدعم السريع بمغادرة مكان الإرتكاز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد تكرار الظاهرة بشكل يومي.. القائد الميداني بالدعم السريع “برشم” يكشف عن خطتهم للسيطرة على “المعردين” الهاربين من جنودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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