ياسمين عبد العزيز تحدث جدلا من جديد بمنشور عن الخيانة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، منشور جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، روجت فيه لمسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.



ونشرت ياسمين عبر صفحتها، المشهد الذي ظهرت فيه الممثلة اللبنانية نيكول سابا التي تؤدي دور "رقية" والتي تطردد "ليل" من منزلها وتستولي على غرفة نومها، وذلك بعد أن اكتشفت ليل خيانة زوجها مع رقية.

وأرفقت ياسمين الفيديو بتعليق أثارت به الجدل، إذ كتبت : "المشهد دة شوفتيه قبل كدة فين يا بت يا ياسمين قصدي يا ليل".

وأثار المنشور الجدل إذ تساءل النتابعون عن المقصود من منشورها، وأشار البعض إلى أنها تقصد حياتها الشخصية وتعرضها لهذا الموقف، إذ جاء في التعليقات: "كلنا عارفين هي مين ومش هنقول منهم لله اللي ظلموكي يا ياسمين". وجاء في تعليق آخر: "قصدها شايفة هالشي بالحقيقة وصايرلها".