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تعرف على حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدني

الثلاثاء، 18 مارس 2025 01:27 ص

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تحمل مسمى كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 -2025.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

وجاءت أطقم حكام مباريات اليوم في الجولة الثانية كالتالي:

 

حكام سموحة مع بتروجت
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البنك الأهلى مع غزل المحلة
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وأسفرت قرعة مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 عن المجموعات التالية..

الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

الثانية: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة.

الثالثة: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو.

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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