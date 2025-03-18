شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية.. نيللى تبحث عن علامات التحرش بالأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، مشهد بحث "أمينة خليل – نيللي" عن أعراض التحرش بالأطفال، بعد أن رفض الطفل يوسف الحديث عن الواقعة التي تعرض لها مع "محمد شاهين - وسام".

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مشهد للطفل يوسف وهو في حالة بكاء هيستيرية بعد علمه بأن "وسام" في حالة غيبوبة.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذلك، يتطرق إلى التحرش الجنسي للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسية واجتماعية تؤثر على الجمهور وتؤدي إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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الطفل يوسف



امينة خليل



انهيار يسرا اللوزي