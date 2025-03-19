ميرنا وليد - بيروت - اطل الممثل المصري أشرف عبد الباقي على متابعيه من خلال صورة عبر حسابه الخاص، ظهر فيها إلى جانب صديقه الممثل المصري سامح حسين، و وجه له من خلالها رسالة تقدير بعد نجاح برنمجه الجديد الذي يحمل عنوان "قطايف" قائلاً: "سامح حسين عامل برنامج حلو قوي اسمه قطايف وسامح بعتبره اخويا الصغير من يوم ماقابلته وهو عامل معايا دور صغير في مسرحية اسمها حلو وكداب شفت انه هايبقي ممثل كوميدي شاطر وكان بيعمل مجهود كبير في اكتر من مجال جنب التمثيل وشاب جدع ويعتمد عليه ولما اتعرض عليا فيلم لخمة راس رشحته واتقابلت انا وهو واشتغلنا علي الشخصية وحقق نجاح في الدور وده شجعني ارشحه في راجل وست ستات وبعدها ربنا كرمه لمجهوده وحبه للشغل وانطلق بعدها ووقت ماكنت بعمل مسرح مصر اتفقت معاه انتجله مسرحية للاطفال اسمها علي بابا وبرضه كان قد الثقة وحالياً لقيته عامل برنامج علي السوشيال ميديا هايل وهادي ومناسب جدا لرمضان، الف مبروك النجاح ياابو السماميح".



كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي يبارك لـ سامح حسين بعد نجاح برنامجه "قطايف" بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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